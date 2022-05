Il team Ducati factory conquista la prima vittoria nel campionato MotoGP 2022 con Pecco Bagnaia che, forte dei 25 punti incassati a Jerez, risale al 5° posto in classifica. Il distacco da Fabio Quartararo resta sostanzioso (33 punti), ma la Desmosedici GP22 sembra finalmente sbocciata ad una nuova vita primaverile. Le prime cinque gare, una volta per un motivo una volta per l’altro, non avevano ripagato degli sforzi compiuti da Gigi Dall’Igna e dai suoi uomini, ma in terra andalusa arriva finalmente pole, record del circuito e trionfo. “E’ un risultato che ci voleva – ha detto il direttore generale di Ducati Corse -, l’inizio della stagione è stato complicato, ci voleva una pole come quella di ieri. Sono veramente contento soprattutto per Pecco“.

Ducati verso il test MotoGP

L’adattamento del vicecampione MotoGP alla Desmosedici GP22 pare completato, adesso al box Ducati e i tifosi si aspettano una scalata verso l’alto senza più tentennamenti. Bagnaia ha capito di doversi fidare e adattare a questa nuova moto che a Jerez ha confermato di essere un passo avanti rispetto all’edizione 2021. “Quello che si può fare per andare incontro al pilota i tecnici devono farlo. Poi è giusto quanto dice Pecco che bisogna adattarsi, spingere al limite per sapere cosa serve per andare forte“. Lunedì sarà una giornata di test ufficiali e si proveranno alcune novità. “Bisogna mettere a posto il pilota come sempre, fa la parte principale in questo lavoro. Inoltre ci sono molte cose da capire e migliorare, il campionato è ancora lungo, non finisce qua o a Le Mans o al Mugello – sottolinea Gigi Dall’Igna -. Abbiamo tanti Gran Premi davanti e bisogna sempre trovare qualcosa di migliorativo per dare ai piloti le migliori possibilità per ambire al Mondiale“.

Bastianini o Martin nel team factory?

In casa Ducati c’è però un argomento scottante da trattare e se ne parla con i guanti. Tra Enea Bastianini e Jorge Martin è in corso un ballottaggio per la sella del team factory nella prossima stagione. Chi prenderà il posto di Jack Miller? Per avere una risposta certa dovremo attendere forse il week-end del Mugello: “Sicuramente bisogna aspettare ancora qualche gara. Entrambi hanno dimostrato di meritare un trattamento ufficiale per quanto hanno dimostrato in questi due anni. Dove collocarli e come organizzarci meglio per il prossimo anno… abbiamo il tempo per pensare“. Ma c’è il rischio che chi verrà escluso possa decidere di cambiare marca. Un rischio non solo per l’azienda, soprattutto per il pilota… “E’ una possibilità, però come sempre credo che nelle corse la continuità paghi. Quando un pilota fa bene con la moto – conclude Dall’Igna – prima di cambiare è meglio che ci pensi non due volte, ma tre, quattro, cinque volte…”.