Pazza pole di Kyle Ryde nel British Superbike

Il meteo tipicamente inglese ha prodotto la più classica delle qualifiche in queste condizioni climatiche. Un improvviso scroscio di pioggia comparso a pochi minuti dalle prove ufficiali ha stravolto gli equilibri del British Superbike ad Oulton Park, proiettando Kyle Ryde (RICH Energy OMG Racing Yamaha) in pole position. In ombra per tutto il fine settimana, in qualità di ultimo pilota a passare sul traguardo ha beffato Josh Brookes (MCE Ducati) nell’assalto alla pole con la prima fila di Gara 1 completata dallo specialista Luke Mossey (TAG Racing Honda).

KYLE RYDE SFRUTTA L’OCCASIONE

Con la pista in progressivo miglioramento, in queste condizioni vale sempre la legge de “L’ultimo pilota che transita sul traguardo si assicura la pole“. Di fatto così è stato per Kyle Ryde, balzato dal nulla in cima al monitor dei tempi in 1’43″086, rifilando 707 millesimi ad un Josh Brookes fino a quel momento in pole provvisoria. Il Ducatista due volte Campione BSB ha interpretato al meglio il Q2, il tutto dopo aver rischiato di non esserci, qualificandosi per la decisiva sessione delle qualifiche soltanto con il 6° e ultimo tempo utile nel Q1.

SORPRESE NEL BRITISH SUPERBIKE

Brookes rialza così inaspettatamente la testa, presentandosi in prima fila per Gara 1 in programma questo pomeriggio insieme a Luke Mossey. Il portacolori TAG Racing Honda, poleman in condizioni analoghe nel conclusivo round 2021 di Brands Hatch, ha avuto ragione di Rory Skinner (FS-3 Kawasaki) e della coppia FHO Racing BMW formata da Peter Hickman e Ryan Vickers. Aprirà la terza fila invece il mattatore delle prove Bradley Ray affiancato dai fratelli Andrew e Glenn Irwin mentre Tom Sykes (MCE Ducati), a sua volta qualificatosi passando per il Q1, scatterà undicesimo. Dodicesima casella invece per Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki) davanti ad un Jason O’Halloran soltanto quattordicesimo con l’unica McAMS Yamaha della partita.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’43.086

2- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.707

3- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.016

4- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.471

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.581

6- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.590

7- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.665

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.808

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.828

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.236

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.330

12- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.536

13- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.651

14- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.894

15- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.975

16- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 3.035

17- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.699

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.967

