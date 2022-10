MotoE, il calendario 2023: si corre anche al Mugello ed a Misano

L’era Ducati del campionato MotoE prenderà il via a circa metà maggio in Francia. Pubblicato il calendario della prossima stagione elettrica, con la grande novità del costruttore di Borgo Panigale al posto di Energica. A marzo ed aprile ci saranno i test, per poi avere otto appuntamenti, entrambi con due gare in programma. Si ritornerà ancora al Mugello dopo il debutto in questo 2022, chiusura di campionato una volta di più a Misano.

Il calendario MotoE 2023

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: motogp.com