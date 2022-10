Superbike, Razgatlioglu avvisa Bautista: in Argentina sogna il triplete

Torna il Mondiale Superbike e in Argentina si rinnoverà la sfida tra Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il pilota della Ducati è in testa alla classifica e cercherà sicuramente di allungare ulteriormente per avvicinarsi alla conquista del titolo 2022.

Il turco è il rivale più accreditato a dargli fastidio, considerando che è quello più vicino in termini di punteggio (-56) e che ha un trend di risultati migliore rispetto a quello di Johnny (-82). Inoltre, lo scorso anno a San Juan Villicum vinse sia Gara 1 sia la Superpole Race, arrivando poi terzo in Gara 2 dietro al vincitore Scott Redding e al pilota Kawasaki. La pista sudamericana gli è gradita, fece bene pure nel 2019 in sella alla Ninja del team Puccetti: tre volte terzo.

SBK Argentina, Razgatlioglu carico per San Juan Villicum

Razgatlioglu sa che in Argentina dovrà attaccare, se vuole recuperare punti in classifica su Bautista non potrà fare grandi calcoli: “Non vedo l’ora di correre in Argentina. La pista mi piace, l’anno scorso abbiamo vinto due gare e quest’anno possiamo migliorare. Non è un tracciato in cui è semplice vincere, perché il rettilineo è lunghissimo. Ricordo che Alvaro è stato molto forte nel 2019, però quest’anno sarà diverso. Continueremo a lottare per la vittoria, faremo del nostro meglio e vedremo“.

Toprak ricorda che sul circuito di San Juan Villicum è presente un lungo rettilineo che può indubbiamente favorire il rivale della Ducati, che già nel 2019 vinse Gara 1. Comunque lui è carico per la nuova sfida e punta a migliorare i risultati della passata stagione. Fare una tripletta sarebbe l’ideale per riaprire i giochi per il titolo mondiale Superbike e poi battagliare ancora negli ultimi due round in Indonesia e Australia.

Se da un lato Bautista auspica di aumentare il suo vantaggio in classifica, dall’altro Razgatlioglu deve fare di tutto per ridurre il distacco attuale. Il campione in carica SBK dovrà attaccare e prendersi anche dei rischi. Avrà pressioni superiori rispetto allo spagnolo.

Foto: Yamaha Racing