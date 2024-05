MotoE Catalunya: Granado beffa gli italiani ed è in pole position

Sembrava una prima fila tutta italiana con Mattia Casadei, Alessandro Zaccone e Nicholas Spinelli. Ma all’ultimo ecco Eric Granado, autore di un giro conclusivo che gli vale la prima casella in griglia! Addio alla prima fila tutta tricolore per le due gare MotoE di domani, il brasiliano vuole però mandare un segnale in un inizio di stagione ricco di errori e problemi. Quel che non cambia è che i nostri portacolori ci sono e sono pronti per essere protagonisti anche a Barcellona. Ecco come sono andate le prove e le qualifiche.

Gran Premio di Catalunya, tutti gli orari

Prove 1

Cielo nuvoloso e temperature non troppo alte accolgono i ragazzi MotoE in questa sessione inaugurale del fine settimana in Catalunya. Il miglior tempo provvisorio porta la firma di Eric Granado, con gli italiani Spinelli, Zaccone, Casadei e Zannoni provvisoriamente nella top 8 valida per la Q2. Il turno successivo però sarà quello davvero valido per stabilire la classifica.

Prove 2/combinata

È questa la sessione più veloce di giornata finora, determinante per conoscere i nomi degli otto piloti che accedono direttamente alla Q2. Svetta Nicholas Spinelli, bene il leader MotoE Mattia Casadei, si vede per la prima volta anche Matteo Ferrari, turno solido anche per Alessandro Zaccone.

Qualifiche MotoE

Tra gli esclusi dopo le prove ci sono Zannoni, Manfredi, Finello, Mantovani, Roccoli e Pontone. Tutti a caccia dei due soli posti disponibili per prendersi la sessione di qualifiche successiva… È una battaglia serrata, fioccano le sequenze di caschi rossi e quindi di giri veloci che alla fine premiano Kevin Zannoni e Lukas Tulovic.

Completata la lista dei 10 piloti pronti a contendersi la pole position MotoE in Catalunya. Non manca uno scossone importante senza conseguenze per Ferrari, purtroppo il pilota Gresini incapperà poi in una scivolata alla curva 2… Tulovic non riesce a prendere parte al turno, mentre brillano gli italiani, determinati a prendersi tutta la prima fila per le gare di domani. “Rovina la festa” Eric Granado: il brasiliano di LCR infatti piazza la zampata vincente all’ultimo beffando Casadei, Zaccone e soprattutto Spinelli, ‘spinto’ in seconda fila.

Foto: motogp.com