MotoE: Casadei positivo al Covid, Valtulini all’esordio con SIC58

SIC58 deve rinunciare a Mattia Casadei, fermato per positività al Covid. Al suo posto ci sarà Stefano Valtulini, al debutto in MotoE.

Brutte notizie per il team SIC58 alla vigilia delle prime libere MotoE al Red Bull Ring. Questa mattina il suo pilota Mattia Casadei è risultato positivo al Covid, quindi sono state attuate tutte le procedure del caso, ponendolo in isolamento. Ma c’è un sostituto: Stefano Valtulini ha subito risposto presente ed è già in Austria. Non parliamo di un volto nuovo nel paddock del Motomondiale, ma certo lo è per la classe elettrica, che scoprirà a partire dalle prime libere di domani.

Classe 1995, trascorsi in Red Bull Rookies Cup, CIV e CEV, nel 2012 ha disputato la sua prima gara Moto3. Nel 2016 ha messo a referto la sua unica annata completa in entry class. Per lui un solo piazzamento a punti, un 13° posto conquistato in occasione del Gran Premio della Malesia. In seguito il ritorno nel Campionato Italiano Velocità, stavolta nella classe Supersport, nel quale corre anche attualmente. Per lui anche due eventi WorldSSP, una gara nel 2018 e due nel 2020, sempre senza andare a punti.

Per i tuoi massaggi Thai