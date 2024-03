Aruba Cloud MotoE Team, scatta la nuova sfida con Davies e Pontone

Tempo di presentazione per un’altra delle squadre al via nel Mondiale MotoE. Ieri sera è stato il turno dell’Aruba Cloud MotoE Team, che all’Auditorium del Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (Bergamo) ha presentato ufficialmente la sfida elettrica. Un debutto nel campionato con due esordienti, Chaz Davies ed Armando Pontone, che hanno già avuto un primo assaggio in sella alle Ducati V21L nei recenti test ufficiali a Portimao. Livrea totalmente nera in quell’occasione, ora conosciamo anche la colorazione delle due moto per questa stagione 2024.

6 Immagini

1 di 6

2 di 6

3 di 6

4 di 6

5 di 6

6 di 6 ‘

Nuova sfida MotoE

L’Auditorium Aruba, immerso nella cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (Bergamo), ha fatto da palcoscenico al lancio del nuovo team. Dopo gli onori di casa di Stefano Cecconi (A.D. Aruba S.p.A.), la conduttrice Barbara Pedrotti ha chiamato sul palco i due piloti che hanno svelato le rispettive moto a sponsor e ospiti presenti in platea, prima di concedersi alla tradizionale sessione di foto e autografi. Tra poco meno di tre settimane ci sarà il debutto vero e proprio nel Campionato del Mondo FIM Enel MotoE, che scatterà nel weekend 22-23 marzo (anticipato dall’ultimo giorno di test) sul circuito di Portimao. Una nuova entusiasmante sfida per Chaz Davies, non meno carico Armando Pontone (la nostra intervista). Ora è tutto pronto, il debutto MotoE può cominciare.

Il calendario 2024

1° round: 22/23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° round: 10/11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3° round: 24/25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4° round: 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5° round: 28/29 giugno – TT Circuit Assen

6° round: 5/6 luglio – Sachsenring

7° round: 16/17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8° round: 6/7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”