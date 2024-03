MotoGP, Marc Marquez: “Ducati o Gemma? Scelgo la fidanzata…”

Marc Marquez correrà la sua prima stagione in MotoGP con un team satellite. Dopo quattro anni difficili e macchiati da infortuni, l’otto volte iridato ha scelto di puntare sulla moto più competitiva, la Ducati Desmosedici. Nei test invernali ha iniziato a prendere confidenza, i tempi sono apparsi subito buoni, anche se i vari Bagnaia, Bastianini e Martin sono un passo più avanti. L’obiettivo non è puntare al Mondiale, ma ritrovare il sorriso, riassaggiare il sapore del podio e guardare al futuro con una fiducia ritrovata.

Il ‘realismo’ di Marc Marquez

Nella prima uscita con Ducati a Valencia sembrava amore a prima vista tra Marc Marquez e la Rossa, a Sepang sono arrivati i nodi al pettine. “Mi mancano ancora delle ore con questa moto e devo lavorare sul mio stile di guida. Valencia non era una pista realista perché è un circuito che mi piace tanto. Sepang è più realista perché faccio più fatica e di là devi lavorare con il tuo modo di guidare… In ingresso e percorrenza di curva è abbastanza diversa dalla Honda“.

Dopo undici anni ha preso la coraggiosa decisione di lasciare una squadra ufficiale per passare in Gresini, lasciando tutti i suoi compagni di vita e di carriera. Uno snodo cruciale per il campione di Cervera che deve spazzare via le nubi grigie dall’orizzonte. “Ho tante domande dentro di me, voglio capire se sono ancora competitivo o no – dichiara a Sky Sport MotoGP -. Non significa che voglio puntare al Mondiale, ma essere sempre dentro la top-6, lottare per qualche podio e qualche vittoria. Poi proveremo qualcosa di più, ma non si può fare al primo anno. Sono convinto che sia la scelta giusta, perché quando chiuderò la mia carriera non avrò nessun rimorso. Tutto quello che volevo l’ho fatto“.

Le fasi della sua carriera

I tifosi si aspettano un Marc esplosivo da subito, difficilmente sarà così. Il campionato MotoGP oggi conta tanti piloti fortemente competitivi che sarà difficile raggiungere. “Dopo quattro anni difficili devo capire se cercando una base stabile posso lottare per le posizioni di vertice. Non mi sento pronto per il podio, anche se la gente è convinta. Da due anni non vinco una gara, l’anno scorso ho fatto un podio a Motegi ma sul bagnato. Ci vuole tempo, poi vedremo se possiamo salirci“.

Probabilmente ha raggiunto l’apice della gloria e ora comincia la discesa, resta da capire quanto sarà ripida… “Mi sento umano, è successo a tutti. Ogni campione si infortuna e inizia a calare, arriva un pilota più giovane e più veloce… Tempo va è arrivato Valentino Rossi e ha avuto il suo tempo. Poi sono arrivati Stoner, Lorenzo, Pedrosa, ora Acosta, Pecco… Meglio di quanto ho fatto nel passato non posso fare“.

Il futuro del campione

Il mercato piloti MotoGP sarà un capitolo ridondante sin dalle prime gare, quantomeno fino all’estate o all’ultima firma. Con quasi tutti i contratti in scadenza potrebbero esserci colpi di scena pazzeschi e Marc Marquez non ha ancora nessuna idea di cosa lo attende. “In tutta la mia carriera a febbraio avevo già un contratto per l’anno successivo. il mio futuro era già tutto chiaro. Adesso non è chiaro, devo prima lavorare su di me, devo cercare una buona guida e dopo provare a capire dove possiamo andare. Più gas più porte aperte! Ho cercato un anno di contratto con Gresini per provare a divertirmi ancora, ma se non ti diverti diventa tutto più difficile. Non posso pensare una stagione pensando di ritirarmi, posso ancora fare tanto“.

La vita privata

Tra le note positive nella vita del campione c’è sicuramente l’armonia sentimentale. Da diverso tempo convive con Gemma Pinto e i due appaiono come una coppia sempre più affiatata e inseparabile. Una situazione che si riverbera positivamente anche in pista. “Sono in un momento della vita personale molto bello, abitiamo insieme e tutto va bene. Matrimonio? La vita va di fretta, ma non bisogna correre (ride, ndr). Più convinto della Ducati o della fidanzata? Devo dire la fidanzata – ha scherzato Marc -, se no si mette male“.

