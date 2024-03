MotoGP, Aleix Espargaró rivela: “Da 5 anni ho sempre fame”

A Losail è terminata la prima giornata di conferenza stampa del 2024, la MotoGP è pronta a scendere in pista dopo la pausa invernale. Aprilia ha intenzione di riprovarci ancora, dopo gli ultimi due anni in cui ha raccolto le prime vittorie con Aleix Espargaró. Il veterano di Granollers si dice soddisfatto per come si è evoluta la RS-GP e per la sua preparazione atletica che resta impeccabile.

Aleix in perfetta forma fisica

Dopo un periodo di vacanza in cui tutti hanno concesso qualcosa a tavola, nelle ultime settimane i piloti MotoGP hanno dovuto rimettersi in perfetta forma. Nel paddock il buon cibo diventa uno degli argomenti del giorno alla vigilia del Motomondiale. E Aleix Espargaró è uno di quelli che riescono al meglio a mantenere il peso forma entro certi limiti, merito di un duro allenamento fisico e della sua passione per il ciclismo. “Da cinque anni ho fame ogni giorno. No, certamente non assumo le calorie consigliate per un adulto di 34 anni e faccio molto cardio, quindi è la base del mio allenamento. Seguo una dieta molto equilibrata, mangio molto sano, ma pochissimo… Non posso perdere altro peso“.

Il pilota Aprilia attualmente pesa 65 kg ed è alto quasi 180 cm, motivo per cui convive con la fame, ma con effetti positivi in pista. “Mi alleno molto a stomaco vuoto, ma alla fine fa parte della tua routine, ti ci abitui. Mi ripaga tantissimo, mi rende molto felice di essere al limite di peso. Ci sono momenti in cui devi stare attento perché ci sono gare molto fisiche: Indonesia, Malesia, America, arrivi nel modo giusto“.

Peso e consumo gomme

Inoltre avrebbe vantaggi non da poco sul consumo delle gomme. “Quando ho avuto Scott Redding come compagno di squadra vedevo che a metà gara non aveva la gomma posteriore, perché pesava otto chili più di me. La stessa cosa è successa a Loris Baz“, ha commentato Aleix , convinto che “più sei leggero“, meno consumi la gomma. Senza nascondere che “hai sicuramente altri svantaggi” rispetto ad altri piloti più pesanti.

Come si prepara ai Gran Premi? “Mi aiuta molto giocare con l’azzeramento dei carboidrati durante la settimana per poi aggiungerli solo nei weekend di gara, perché ti dà più energia di quella a cui sei abituato in allenamento. Mi piace anche giocare con la caffeina, che ti aiuta un po’ durante le gare. Provo cose nuove ogni anno. Ognuno ha i suoi trucchi, l’allenamento e l’alimentazione mi hanno aiutato molto ad arrivare dove sono“.

Le aspettative di Espargaró

Che stagione sarà per il veterano della MotoGP? Il titolo è sicuramente il sogno nel cassetto, sarebbe il modo migliore per ripagare i tanti anni di sacrifici personali e di dedizione al progetto Aprilia. Sarà l’ottavo campionato in sella alla RS-GP! “Quest’anno ho una sensazione un po’ nuova, nel senso che sono più rilassato, più tranquillo. Ovviamente avrò pressioni come tutti gli altri – conclude Aleix Espargaró -, ma alla fine tutto quello che arriverà sarà un regalo“.

