MotoE 2022, l’entry list: torna Canepa, esordio Manfredi. Tutti i nomi

Il campionato elettrico ha la sua entry list provvisoria per il 2022. Si aggiungono Niccolò Canepa e Kevin Manfredi, ma non solo. Ecco tutti i nomi.

La griglia MotoE per la prossima stagione prende sempre più forma. Non sono mancati gli annunci in questi giorni, ma c’è qualche altra conferma con l’annuncio dell’entry list provvisoria. Per esempio il ritorno nella categoria del nostro Niccolò Canepa e di Bradley Smith, oltre ad avere altri tre esordienti in lista: un italiano, Kevin Manfredi, più gli spagnoli Marc Alcoba e Xavi Forés. Manca un solo nome all’appello, ovvero il pilota Avintia Esponsorama, che evidentemente verrà ufficializzato più avanti.

Niccolò Canepa è una vecchia conoscenza della MotoE, costretto però in questo 2021 a dare forfait per le sovrapposizioni con l’EWC. Nel 2022 rieccolo al via con l’ex One Energy Racing, ora WithU GRT RNF Team (dalla collaborazione con il team GRT in Superbike e RNF in MotoGP). Accanto a lui un altro volto noto della categoria Bradley Smith, che torna così protagonista nel campionato elettrico dopo aver chiuso col secondo posto generale nel 2019. Come accennato inizialmente, si aggiungono altri volti nuovi. Iniziando dal binomio Octo Pramac, visto che la squadra si affida a due esordienti.

Uno è l’italiano Kevin Manfredi, di grande esperienza nella categoria Supersport sia a livello italiano che europeo. A referto infatti il doppio trionfo nel biennio 2020-2021 in World Supersport Challenge (ex Coppa Europa). È reduce da un triplo impegno quest’anno: oltre al CIV ed al WorldSSP, l’abbiamo ritrovato anche nel Mondiale Endurance. Accanto a lui Xavi Forés, dalla grande esperienza tra Motomondiale, Supersport e WorldSBK. È un altro protagonista dell’EWC, quest’anno disputato parallelamente al ritorno nel BSB (prima della polemica rottura con la sua squadra).

Per finire, si aggiunge alla lista un altro giovane spagnolo. Accanto alla confermata Herrera, Aspar Team schiera l’esordiente Marc Alcoba. La sua carriera è iniziata chiaramente nei campionati nazionali (con più di una vittoria), salendo sempre più di livello. A 15 anni trionfa nel campionato spagnolo Moto3 Production Racer, si fa ben notare anche nel campionato nazionale Superstock. Nel suo palmares anche trascorsi in quello che è l’attuale Europeo Moto2, mentre quest’anno ha completato la sua prima annata nel Mondiale Supersport.

Entry list 2022 provvisoria

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-Alex Escrig

Intact GP: Dominique Aegerter

Aspar Team: María Herrera-Marc Alcoba

Octo Pramac: Xavi Forés–Kevin Manfredi

WithU GRT RNF Team: Niccolò Canepa-Bradley Smith

Ajo MotoE: Hikari Okubo

Avintia Esponsorama Racing: ?

Foto: motogp.com