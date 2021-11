Deniz Öncü in bella evidenza nel terzo turno di prove libere a Valencia. Seguono il campione Pedro Acosta e Joel Kelso (con caduta).

Il sigillo del rientrante dalla squalifica in questa terza sessione di prove libere. Deniz Öncü piazza così il tempo di riferimento e si prende l’accesso diretto alla Q2. Segue il neo iridato Pedro Acosta a soli 99 millesimi, terza posizione per Joel Kelso, rimasto in alto nonostante una caduta. Per quanto riguarda gli italiani, accedono direttamente al secondo turno Andrea Migno, Dennis Foggia, Stefano Nepa e Romano Fenati, mentre Niccolò Antonelli si vedere togliere un giro da Q2 per bandiere gialle ed è il primo degli esclusi. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Cielo nuvoloso e 13° C accolgono i piloti della classe minore per l’ultimo e più importante turno di prove libere. Pochi minuti ed abbiamo un violento highside per Izdihar alla curva Doohan, con il pilota che appare dolorante ad un polso… Nel corso del turno arrivano altre notizie di mercato, ovvero le conferme ufficiali da GasGas Aspar Team in Moto3 e Moto2 per il prossimo anno (qui i dettagli). Niente male il fine settimana di Kelso, anche se a pochi secondi dalla bandiera a scacchi registriamo un suo incidente alla Doohan, dal quale si rialza un po’ zoppicante. Fioccano le cancellazioni di tempi per bandiere gialle o limiti di pista, ci vuole un bel po’ per avere la classifica definitiva. Non cambia la prima posizione, che rimane nelle mani di Deniz Öncü, con il neo campione Pedro Acosta al seguito e Joel Kelso in terza piazza.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com