Aleix Espargaró piazza il tempo di riferimento nelle FP3 su Miller e Morbidelli. L'intera griglia MotoGP racchiusa in otto decimi!

C’è una Aprilia al comando della classifica in questo turno di prove libere. Aleix Espargaró infatti piazza la sua zampata nei minuti finali, accedendo direttamente alla Q2 col tempo di riferimento. Si attendono invece notizie del fratello Pol, protagonista di un brutto incidente… Dietro al #41 c’è Jack Miller, Franco Morbidelli completa la top 3, mentre anche Valentino Rossi riesce ad arraffare la decima piazza. Ma è un turno davvero pazzesco, con tutti e 21 i piloti MotoGP racchiusi in nemmeno un secondo! Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Cielo nuvoloso e 14-16° C per il turno di più importante in ottica qualifiche. Con la shoulder cam nuovamente sulla spalla di Quartararo (ecco come funziona), ma nei primi minuti registriamo anche una fumata bianca proveniente dal posteriore della Ducati di Zarco. Al Circuit Ricardo Tormo sono stati installati anche dei cartonati in omaggio a Valentino Rossi, ricordando alcuni momenti importanti della sua lunga e fruttuosa carriera nel Motomondiale. Un esempio.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Classifica combinata a lungo invariata, con tempi un po’ più alti quindi rispetto a quanto visto nelle FP2. Nella seconda parte del turno però registriamo un violento highside alla curva 13: il protagonista è Pol Espargaró, rimasto a terra piuttosto dolorante. In seguito viene evacuato in barella dal personale del circuito e portato al Centro Medico per tutti i controlli del caso. Decisamente un’altra brutta notizia in casa Honda, già orfana di Marc Márquez per un tempo indefinito…

Per quanto riguarda la classifica, registriamo importanti stravolgimenti solamente nei minuti finali, con l’ultimo assalto per decidere la top ten e quindi i piloti direttamente in Q2. Vola Aleix Espargaró, rientrato in pista dopo il botto del fratellino e portatosi al comando, mentre scivola Lecuona alla curva Doohan nei secondi finali. L’alfiere Aprilia però non verrà più scalzato, eccolo quindi in prima posizione davanti a Jack Miller ed a Franco Morbidelli.

La classifica FP3

La classifica combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com