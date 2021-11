Raúl Fernández piazza il tempo di riferimento nell'ultimo turno di libere. il leader Remy Gardner è 10°, tre italiani direttamente in Q2.

Continua il testa a testa iridato, stavolta in favore di Raúl Fernández. Il rookie del team KTM Ajo stampa il miglior tempo nell’ultimo turno di prove libere, accedendo direttamente in Q2 davanti a Xavi Vierge e ad Augusto Fernández. Il leader Moto2 Remy Gardner non va oltre il decimo posto, saldamente nelle posizioni che contano in ottica qualifiche. Per quanto riguarda i nostri colori, ottengono la top 14 Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Turno importante per i piloti della classe intermedia, ma registriamo da subito qualche incidente. Iniziano il rookie Arbolino e la wild card Dimas Ekky Pratama, entrambi a terra alla curva Terol in due cadute distinte. Segue poi anche Syahrin (dal futuro in Superbike con MIE Honda), scivolato alla Campos. Ricordiamo poi le conferme da GasGas Aspar Team, che l’anno prossimo schiera Dixon e Arenas in Moto2 (qui i dettagli). Per quanto riguarda la classifica, tempi che iniziano ad abbassarsi da subito, stravolgendo quindi i piazzamenti visti nella giornata di venerdì. Nella seconda parte del turno ecco una scivolata anche per il capoclassifica provvisorio Ramírez, sempre alla Terol e senza conseguenze. Non mancano anche scintille in pista tra Vierge e Roberts, ostacolatisi alla Nieto… Non mancano stravolgimenti con l’assalto finale: Raúl Fernández si prende così la prima piazza verso le qualifiche, seguono Xavi Vierge ed Augusto Fernández, decima piazza per Remy Gardner.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com