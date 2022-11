Moto3 Valencia, Prove 3: comanda Yamanaka, scintille Toba-Masia

Tanti stravolgimenti in queste ultime prove libere, con anche scintille finali tra Kaito Toba e Jaume Masia dopo un incidente congiunto. Una zuffa finale per un turno Moto3 piuttosto movimentato a livello di tempi e classifica. Ryusei Yamanaka alla fine chiude davanti a tutto, seguito dagli esordienti Ivan Ortola e Diogo Moreira. Solo due italiani passano direttamente in Q2, ovvero Dennis Foggia e Riccardo Rossi, ottimo anche David Salvador. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Non riesce nemmeno a partire Ivan Ortola, fermato da un guaio meccanico nel suo giro d’uscita. Ma a circa metà turno il problema è risolto e cominciano anche le sue FP3. Sessione determinante per capire chi occuperà le prime 14 posizioni, prendendosi quindi la Q2 diretta. Si riparte dal duo Leopard al comando dopo le FP2, seguito da Izan Guevara, ma il campione Moto3 2022 non ci mette molto a portarsi davanti a tutti. La classifica infatti subisce presto parecchi cambiamenti: alla fine è Ryusei Yamanaka il migliore del sabato mattina, seguito dagli esordienti Ortola e Moreira. Nei minuti finali abbiamo anche il secondo incidente del weekend per Sasaki, stavolta alla curva Herreros. Inizio complesso per il pilota Max Racing Team, che non può quindi migliorarsi e dovrà disputare la Q1. Non manca una vera e propria zuffa tra Toba e Masia, venuti alle mani dopo un incidente alla curva 11 a fine sessione.

Classifica Moto3 FP3/combinata