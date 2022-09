Moto3 UFFICIALE SIC58 annuncia Kaito Toba per il 2023

Quasi uno “scambio” tra CIP e SIC58 Squadra Corse. La struttura di Alain Bronec ha ufficializzato Lorenzo Fellon, in uscita proprio dal team di Paolo Simoncelli. Quest’ultimo invece per il 2023 ha ingaggiato Kaito Toba, in arrivo esattamente dalla squadra francese. Nel sabato di qualifiche a Motegi, ecco annunciato il primo pilota certo per la prossima stagione Moto3.

“Voglio ringraziare Paolo per questa occasione” è il primo commento di Kaito Toba. “Sono contento di tornare a guidare una Honda, nel 2019 ero competitivo con questa moto ed il feeling era ottimo. Sono contento di rimanere per un’altra stagione nel Mondiale Moto3, sarà una nuova sfida.” Con Honda nel 2019 ha conquistato la sua prima ed unica vittoria nel GP inaugurale del Qatar. Un risultato che certo punterà a ripetere quanto prima.