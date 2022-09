Alvaro Bautista, un colpo di spugna alle polemiche “Vittoria speciale”

Alvaro Bautista è raggiante. Vincere a Barcellona ha un sapore davvero speciale. L’asso del team Ducati Aruba ha rafforzato il suo primato in classifica mondiale, ha festeggiato con parenti ed amici ed ha dato un bel colpo di spugna ad un periodo nero. Dopo l’incidente di gara-2 a Magny Cours, c’erano stati tanti strascichi polemici, ora Alvaro Bautista è tornato a sorridere.

“Sono molto felice di avere vinto gara-1 – spiega Alvaro Bautista – dopo quello che era successo in gara-2 a in Francia ci voleva proprio. Questo successo è qualcosa di davvero speciale, in particolare a Barcellona, davanti a tutta la mia famiglia, i miei amici e i tifosi. Ci tenevo tanto a regalargli una vittoria, in particolare nella gara di casa”.

Nella Superpole non avevi brillato ma in gara hai dominato. Hai rischiato di annoiarti?

“Non avevo fatto una buona qualifica ma ho fatto una bella partenza e mi sono subito portato davanti, già alla prima curva. Non volevo spingere troppo per non consumare la gomma posteriore ma nello stesso tempo volevo chiudere le porte, perchè sentivo che gli altri erano ancora incollati. La situazione non era facile ma in pochi giri sono riuscito a conquistare un buon margine che mi ha consentito di guidare in modo più rilassato. Ho fatto il mio ritmo, mi sono concentrato allora sulla gestione delle gomme ed ho cercato di non commettere errori. Mi sono divertito molto e sono contento”.

C’è sempre l’incognita meteo?

“In gara-1 siamo stati fortunati con il meteo e speriamo sia tempo buono anche domenica, non solo per noi ma anche per i tifosi che verranno qui. Domenica sarà battaglia, già dalla Supepole Race. Ora dobbiamo lavorare ancora un po’ a livello di elettronica, lo abbiamo visto soprattutto nella superpole: dobbiamo fare dei progressi e qualche piccolo cambiamento. Domenica cercheremo di essere ancora più veloci e competitivi”.

Qual è la chiave?

“Per salvare al massimo le gomme abbiamo tolto potenza nei punti del tracciato più critici. Per questo in Superpole non siamo stati brillanti: con la gomma supersoffice aprivo il gas e non c’era quello di cui ci sarebbe stato bisogno. La Superpole Race, di appena dieci giri, sarà una storia molto diversa. Gli altri non avranno problemi di consumo gomme, inoltre ci sono più scelte di gomma supersoffice, stavolta anche per l’anteriore. Nel warm up prepareremo la gara sprint. Non sarà facile.”