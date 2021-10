Moto3 UFFICIALE Migno-Surra ancora con Snipers nel 2022

Snipers Team annuncia il suo team 2022. Andrea Migno ed Alberto Surra sono entrambi confermati per la prossima stagione Moto3.

Altri due tasselli confermati per la stagione Moto3 2022. Snipers Team infatti conferma in toto la sua squadra attuale: Andrea Migno ed Alberto Surra saranno al via con questi colori anche l’anno prossimo in entry class. Mirko Cecchini, Team Principal, ha scelto di puntare ancora sul romagnolo, mentre il Mondiale 2022 sarà anche il primo vero anno da pilota ufficiale per Surra, subentrato a campionato in corso in questo 2021 dopo l’addio di Salac, tornato in PrüstelGP.

“Sono stato un po’ sfortunato” ha aggiunto Migno. “Ma sento di aver sviluppato una consapevolezza della moto e delle mie capacità come pilota molto più forti e mature. Ringrazio tutto il team, i meccanici e soprattutto Mirko Cecchini per questa opportunità.” Per quanto riguarda Surra, “Sono emozionatissimo e non vedo l’ora di iniziare il nuovo anno in Moto3. Queste gare con gli Snipers mi hanno permesso di conoscere il team, la moto e le piste dove non avevo mai corso. È tutto nuovo, ma mi trovo bene, il team è come una famiglia.”

