Moto3 UFFICIALE Foggia-Suzuki per Leopard Racing nel 2022

Leopard Racing annuncia la sua formazione per il Mondiale Moto3 2022. Rinnova Dennis Foggia, arriva Tatsuki Suzuki da SIC58.

Un rinnovo ed una new entry per Leopard Racing verso il Mondiale Moto3 2022. Dennis Foggia andrà avanti con questa stessa struttura anche l’anno prossimo, il nuovo arrivo della squadra è Tatsuki Suzuki, in uscita da SIC58 Squadra Corse. Una voce che andava avanti da tempo (rafforzata dopo le parole di Paolo Simoncelli), ufficializzata oggi durante le qualifiche di categoria. Con Xavier Artigas in uscita (e sembra diretto in PrüstelGP), ecco subito l’ufficialità della nuova formazione.

Ufficializzati quindi altri due tasselli per il prossimo campionato del mondo. Dennis Foggia l’anno prossimo disputerà la terza stagione con Leopard Racing, con cui ha conquistato finora quattro vittorie ed altri tre piazzamenti sul podio. Per Tatsuki Suzuki si tratta di un cambio di team: questa in corso sarà la sua ultima annata con SIC58 Squadra Corse, team nel quale è approdato nel 2017. Insieme questo binomio ha messo a referto due vittorie, altri due podi e sei pole position.

