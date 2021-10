Deniz Öncü rinnova, accanto a lui ecco Daniel Holgado. Questa la formazione con cui Tech3 si presenterà al via nel Mondiale Moto3 2022.

Formazione rinnovata a metà per KTM Tech3 in ottica 2022. Deniz Öncü è la conferma, accanto a lui ci sarà un esordiente. Stiamo parlando del leader CEV Moto3 Daniel Holgado, che entrerà così a tempo pieno nel Mondiale Moto3 dopo la prima occasione mondiale in Catalunya da sostituto. Ecco quindi altri due tasselli sistemati in entry class in vista del prossimo campionato del mondo.

IN AGGIORNAMENTO