Moto3 UFFICIALE C’è Stefano Nepa per il Team MTA nel 2022

Stefano Nepa si unisce al progetto del Team MTA. Il pilota abruzzese disputerà l'annata Moto3 2022 con la squadra di Alessandro Tonucci.

C’è il secondo nome del Team MTA per il ritorno nel Mondiale Moto3 2022. Accanto al già annunciato rookie Ivan Ortolá ecco arrivare un pilota di maggiore esperienza, ovvero Stefano Nepa. Per quella che sarà la sua terza annata mondiale completa (più due mezze stagioni a referto), il pilota abruzzese correrà con i colori della struttura guidata da Alessandro Tonucci. “Patriottismo e costanza” come si legge nel comunicato in cui viene ufficializzato l’ingaggio del pilota #82.

“Sono davvero felice di essere parte di questo progetto” ha dichiarato Stefano Nepa. “Voglio ringraziare Alessandro e tutta la squadra per la loro fiducia. Conosco la KTM da qualche anno, ho un ottimo staff tecnico e certo io darò il massimo. I presupposti per fare bene ci sono tutti.” Non meno soddisfatto Alessandro Tonucci. “Sono contento di cominciare questo viaggio assieme anche ad un pilota italiano. È un ragazzo di esperienza, che ha lavorato sodo negli ultimi anni, concentrato solo sul suo lavoro senza pensare ad altro.”