Moto3, Teruel: Prove 1, Jaume Masiá precede Fenati e Öncü

Jaume Masiá il più rapido del primo turno di libere del GP di Teruel. Il vincitore di domenica scorsa precede Romano Fenati e Deniz Öncü.

Jaume Masiá riparte da dove si è fermato domenica scorsa. Dopo il ritorno al successo, ecco che riparte con il miglior crono in questo secondo evento sempre ad Aragón. Tempo di riferimento nel primo turno di libere Moto3, con Romano Fenati a seguire, terza piazza per il rookie Deniz Öncü seguito dal leader iridato Albert Arenas. Vedremo se ci saranno conferme o novità nel secondo ed ultimo turno di giornata: l’attività riparte alle 13:35 (qui tutti gli orari).

Ci sono due notizie che riguardano i nostri portacolori. La prima è il ritorno di Tony Arbolino dopo l’isolamento precauzionale, la seconda è invece l’assenza di Riccardo Rossi, risultato positivo al Covid e quindi fermo a casa. In pista le temperature sono un po’ più ‘calde’ rispetto a quanto visto la scorsa settimana, si comincia con 16° C. Una netta differenza rispetto agli 8° incontrati nelle FP1 del GP di Aragón…

Ad una decina di minuti dalla fine ecco il primo incidente: Migno scivola all’ingresso del ‘cavatappi’, nessuna conseguenza per lui ma il turno finisce in anticipo. Arenas e Fenati si contendono a lungo la prima piazza in classifica, finché non arriva Jaume Masiá, che chiude la sessione al comando. Segue l’esperto pilota del Max Racing Team, risale in terza piazza il rookie turco davanti al capoclassifica Moto3.

