Moto3: Stefano Nepa, 2° intervento OK. Riabilitazione di 5/7 settimane

L’ultimo intervento (il 2° in Italia, il 3° aggiungendo quello in Malesia) è perfettamente riuscito, ora Stefano Nepa è tornato a casa. Passo dopo passo inizierà il lungo processo di riabilitazione, stimato tra le 5 e le 7 settimane. Un periodo di tempo non da poco, ma dopo il GP di Valencia c’è la pausa invernale e Nepa avrà tempo per rimettersi completamente in forma. Nel 2023 ripartirà sempre in Moto3 e con MTA Team, un secondo importante anno sempre con la stessa struttura.

L’ultimo aggiornamento è arrivato durante il round a Valencia. Lì la squadra di Tonucci ha dovuto schierare David Salvador come suo sostituto visto appunto il grave infortunio. Ricordiamo, un pauroso incidente nei primi giri a Sepang, con i piloti che seguivano che hanno fatto magie per evitarlo, visto che era in piena traiettoria. Ma le conseguenze ci sono state, ora Nepa deve lavorare in ottica 2023. Con il chiaro obiettivo appunto di concretizzare quei passi avanti che si erano visti negli ultimi GP.

Il comunicato

Lunedi 31 Ottobre Stefano Nepa è stato sottoposto al secondo e definitivo intervento di stabilizzazione delle fratture a tibia e perone della gamba sinistra. L’infortunio rimediato dopo la caduta nel GP in Malesia della scorsa settimana. L’intervento, svolto presso l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna dal prof Francesco Traina, con la collaborazione del dottor Bruno Cavalieri e del dottor Federico Giardina, è perfettamente riuscito. L’operazione è durata all’incirca 3 ore in anestesia generale. Rimosso il fissatore esterno, applicando un chiodo endomidollare e viti per il fissaggio, il corretto allineamento e la tenuta dei frammenti ossei.

Purtroppo il decorso post-operatorio è stato più complicato del previsto e Stefano Nepa è rimasto ricoverato nella struttura ospedaliera emiliana fino alla giornata di ieri 04 novembre. Quando finalmente è tornato nella sua abitazione in Abruzzo. Al momento le tempistiche stimate per la riabilitazione completa variano tra le 5 e le 7 settimane. Stefano avrà tutto il tempo necessario per recuperare in tranquillità e prepararsi per la prossima stagione agonistica. Si riparte alla fine di marzo 2023.

Foto: Facebook