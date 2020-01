Snipers Team presenta i suoi programmi per il 2020. Per la Moto3, ecco Tony Arbolino ed il nuovo arrivo Filip Salač assieme alle loro Honda.

Lo Snipers Team presenta moto e piloti con grandi ambizioni per il 2020. Il Motor Bike Expo a Verona è stato il teatro scelto per presentare i programmi per la nuova stagione. I Cecchini hanno così mostrato la nuova livrea delle Honda NS250RW con cui disputeranno il Mondiale Moto3. Presentata anche la coppia di piloti: confermato Tony Arbolino, la new entry è il giovane pilota ceco Filip Salač. Non è l’unica novità: nasce anche Snipers Junior Team, che schiera giovanissimi nel CEV, nel CIV ed in Northern Talent Cup.