Northern Talent Cup: Prima stagione con 7 round e 24 piloti

Prende il via quest'anno la nuova Northern Talent Cup, campionato per giovani talenti da centro e nord Europa. Ecco i round ed i piloti.

In questo 2020 prenderà il via un nuovo campionato, chiamato Northern Talent Cup, di cui si era preannunciata la nascita l’anno scorso (ne abbiamo parlato qui). Una novità parte del progetto ‘Road to MotoGP’ per favorire la crescita di giovani talenti da centro e nord Europa. Tutto questo diventa realtà: in programma sette round da realizzare in quattro paesi. Al via ci saranno 24 piloti da 11 stati diversi, in azione con 15 team differenti.

IL CALENDARIO

I ragazzi al via saranno impegnati in quattro circuiti diversi in Germania, per toccare poi anche l’Austria, la Repubblica Ceca ed i Paesi Bassi. Una tappa coinciderà con il WorldSBK, due con la MotoGP, tre con l’IDM ed un’altra sarà in concomitanza con il campionato Speedweek. Si comincia ad inizio aprile con i primi test, ultimo round a fine settembre.

I PILOTI

Come detto, sono 24 i presenti in questo primo anno della Northern Talent Cup: tra di loro anche una ragazzina, una pilota belga classe 2003. Giovani promesse che avranno così un’importante occasione per mostrare il loro potenziale e continuare la crescita in ottica futura. Evidenziamo anche l’impegno di due strutture presenti nella categoria minore del Motomondiale, Snipers e PrüstelGP. Entrambi sono al via con un loro Junior Team e due piloti a testa.