Moto3 Sachsenring, Prove 1: svetta Izan Guevara, 3° Dennis Foggia

Izan Guevara continua ad essere grande protagonista. Inizia nel migliore dei modi la tappa in Germania, con la classifica delle prime prove libere che porta il suo nome. In seconda piazza c’è John McPhee, terzo è Dennis Foggia, che dopo qualche GP da dimenticare ha perso un po’ il contatto in classifica Moto3 iridata… Ecco intanto come sono andate le FP1, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Da segnalare tre rientri per questo GP: Ayumu Sasaki dopo il botto al Mugello, Diogo Moreira dopo l’infortunio in gara sempre in Italia. Infine, Alberto Surra si è ripreso da una microfrattura ad un piede riportata sempre al Mugello, tappa di rientro da un precedente infortunio. Per la prima volta quest’anno c’è tutta la griglia Moto3 2022 al completo! Sarà finalmente il GP della riscossa per gli italiani? Da qualche round sono spariti dal podio ed i rivali spagnoli scappano… Guardando la pista, pochi minuti ed ecco un primo incidente, Jaume Masiá scivolato alla curva 1. Mentre sia Foggia che Migno si fanno vedere presto nelle zone alte della classifica, con in vetta provvisoriamente Guevara. Ci prova qualcuno a strappargli il primato, ma l’alfiere Aspar si riprende la posizione ed arriva così alla bandiera a scacchi. Seguono John McPhee e Dennis Foggia, in una classifica di ben 17 piloti in meno di un secondo!

La classifica Moto3

Foto: motogp.com