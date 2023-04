Moto3, Riccardo Rossi: solo due punti in tre GP, a Jerez la scossa?

Di sicuro non è l’inizio di stagione che ci si attendeva. Riccardo Rossi è uno degli italiani da osservare nella categoria Moto3, o almeno così si pensava prima del via del Mondiale 2023. Non è il suo peggior inizio di stagione di sempre, ma il genovese di SIC58 ha preso appena due punti nei tre GP finora disputati. Dopo la sua migliore annata mondiale, probabilmente ci si aspettava un passo avanti che per il momento non c’è. Nel GP Jerez arriverà la scossa? I precedenti ci dicono che Rossi non ha mai preso punti sul tracciato andaluso, un’altra motivazione per cercare una pronta inversione di tendenza.

Quel podio buttato via…

La beffa è che Riccardo Rossi poteva già aver messo a referto un podio in questo 2023. Chissà, forse da quel momento avrebbe già preso una piega diversa… Ma con i “se” non si fa la storia, la realtà appunto è ben diversa. La grande occasione stava arrivando nel GP Argentina: erano rimasti in tre, ovvero Diogo Moreira, Andrea Migno e l’alfiere SIC58 per gli ultimi due gradini del podio. Rossi aveva compiuto una rimonta spettacolare, solo 19° in griglia e a ridosso della top 3 fino alle tornate finali! Ecco, ma non c’è un finale in gloria: un suo errore proprio nel corso dell’ultimo giro lo spedisce nella ghiaia. Una conclusione che lascia parecchio amaro in bocca al suo boss Paolo Simoncelli, deluso per l’ennesima occasione buttata del suo pilota. “Dopo una rimonta esagerata, Rossi vanifica tutto con una manovra senza senso. […] Una gara che ho visto svanire come foglie dopo una folata di vento d’autunno” ha infatti scritto nel post a commento del GP. Il problema è che negli altri due GP non s’è proprio visto…

Rossi, quota zero a Jerez

A Portimao ha arraffato un 15° posto, ad Austin gli è stato “regalato” quando Munoz ha colpito Nepa proprio sul finale. Un “on-off”, come l’ha definito Paolo Simoncelli, che ancora attende il click del suo pilota. Riccardo Rossi infatti non ha ancora trovato la giusta costanza, le prime gare del 2023 lo dimostrano: assente, protagonista (anche se ha buttato tutto sul finale) e ancora assente. A Jerez potrebbe arrivare l’agognata svolta? I precedenti non sono davvero favorevoli al 21enne pilota genovese. Nelle quattro stagioni mondiali, comprendendo l’eccezionale GP di Andalucia 2020, non è mai andato a punti: a referto infatti due ritiri e tre piazzamenti fuori dalla top 15, il 17° posto nel 2021 è il suo miglior risultato. La stagione è molto lunga, ma a Rossi servirebbe davvero un acuto, un guizzo vincente, utile sia a lui stesso che a SIC58. Attualmente occupa il 24° posto iridato, davanti solo al rookie Farioli tra i connazionali: un risultato che dev’essere presto cambiato.

