F1, Laurent Mekies saluta la Ferrari: ufficiale il passaggio in AlphaTauri

Nel futuro di Laurent Mekies non ci sarà la Ferrari. In questi giorni era già trapelata l’indiscrezione riguardante il suo approdo in AlphaTauri e proprio oggi c’è stata la conferma ufficiale.

L’attuale direttore sportivo ferrarista diventerà il nuovo team principal e si unirà alla squadra a partire da una data che non è stata ancora specificata. La scuderia di Faenza ha spiegato che Franz Tost lascerà il ruolo di TP al termine del campionato di F1 2023, ma rimarrà comunque come consulente nel 2024.

F1, Mekies felice di tornare in AlphaTauri

Per Mekies si tratta di un ritorno, visto che ha già lavorato per la squadra quando si chiamava ancora Minardi e quando poi è diventata Toro Rosso in seguito all’acquisto da parte di Red Bull. Nel 2014 era entrato nella FIA, poi dal 2018 si era trasferito in Ferrari.

Il 45enne ingegnere francese è molto contento di ritornare nella sua ex scuderia: “Sono onorato di assumere il ruolo di team principal e di tornare nella squadra in cui ho trascorso l’inizio della mia carriera in F1. AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per avere maggiore successo in futuro e non vedo di realizzare tutto questo in collaborazione con Peter“.

Un’altra novità è l’ingaggio di Peter Bayer, che entro la fine dell’anno prenderà possesso della poltrona di amministratore delegato. Nel suo passato ci sono importanti esperienze come Direttore Esecutivo della F1 e Segretario Generale per gli Sport automobilistici presso la FIA. Supervisionerà la direzione strategica del team presso le sedi di Faenza e nel Regno Unito.

Foto: Formula1.com