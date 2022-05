Moto3: Riccardo Rossi penalizzato per errore, Paolo Simoncelli tuona

È già il suo miglior inizio di stagione di sempre: Riccardo Rossi non era mai andato così spesso a punti da quando è in Moto3. All’esordio nel 2019 ci sono voluti 13 GP per i primi punti, nel 2020 le prime sei gare si sono chiuse sempre fuori dalla top 15. Nel 2021 spicca solo il primo podio ottenuto nel 5° GP a Le Mans, prima e dopo è un sequenza di zeri. In questo inizio di 2022 invece è andato a punti ben quattro volte in 6 GP! Un vero peccato per Jerez, con una sanzione che l’ha privato di un possibile passo avanti dopo il 4° posto ottenuto in Argentina. Un fatto che Paolo Simoncelli non ha digerito per niente…

Contro la Direzione Gara

Riccardo Rossi si era qualificato in 8^ posizione in griglia, poi diventata 7^ per una penalità comminata ad Ayumu Sasaki che lo precedeva. Un piazzamento che prometteva bene per la corsa, ma nel warm up ecco l’incidente con caduta per Ortolá ed indirettamente anche l’incolpevole Kelso, colpito dalla moto vagante dello spagnolo. La Direzione Gara assegna una Long Lap Penalty al pilota SIC58: segue il pronto ricorso, ma la sanzione rimane. “Ormai la decisione è stata presa e non possiamo tornare sui nostri passi.” Queste le assurde parole dette a Riccardo Rossi domenica mattina, mezz’ora prima della partenza.” Paolo Simoncelli commenta così quanto accaduto a Jerez nel suo blog. “È inconcepibile, non ci sono parole per descriverli” ha continuato, rivolto alla Direzione Gara. Invocando poi l’intervento del presidente FIM, Jorge Viegas. “Sperando che intervenga a gamba tesa contro questa incompetenza.”

Rimonta senza ricompensa

La situazione ormai era decisa, Riccardo Rossi aveva una sanzione da scontare. “Un Long Lap a metà del primo giro, prestissimo! A metà del secondo giro era quasi in coda” ha sottolineato Simoncelli. Ma in quel momento s’è visto il carattere del pilota genovese. Una solida ed orgogliosa rimonta, con la massima determinazione a portare a casa un risultato di peso. Purtroppo non è stato fortunato: raggiunta l’ottava posizione, eccolo incappare in un incidente che pone fine prematuramente alla sua corsa. Ma Simoncelli non ha nulla da rimproverargli, anzi. “Sono contento della sua bella performance. Ha dimostrato di essere maturato, ha dimostrato di essere lì.” Testa ora a Le Mans con fiducia. “Spero in un grintoso Rossi che dovrà puntare alle prime file.” Il Circuito Bugatti l’anno scorso è stato proprio dove ha conquistato il primo e finora unico podio, chissà che non gli porti di nuovo fortuna…

