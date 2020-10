Domenica Raúl Fernández ha conquistato il primo podio mondiale ad Aragón. E tra pochi giorni si ricomincia sulla stessa pista... Aki Ajo: "Ora avrà la mente più libera."

Il primo podio non si scorda mai. Un momento molto speciale quello vissuto da Raúl Fernández lo scorso fine settimana ad Aragón. Il pilota spagnolo ci stava provando dall’inizio dell’anno, soprattutto nelle quattro occasioni in cui è riuscito a partire dalla pole position. Ma non riusciva poi ad emergere in zona podio nelle gare sempre combattute a cui assistiamo in Moto3. Fino a domenica scorsa: anzi, ha sfiorato la vittoria, tentando l’impossibile per resistere agli assalti finali di Masiá e Binder. Alla fine ha chiuso sul terzo gradino, la prima grande soddisfazione in gara della sua giovane carriera (appena il secondo anno completo).