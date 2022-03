Moto3 Qatar, Prove 3: Spicca Dennis Foggia, 3 italiani in Q2

Terza ed ultima (ventosa) sessione di libere che non influisce particolarmente sulla classifica combinata. Dennis Foggia chiude al comando, riprendendosi il posto occupato proprio sul finale da Ayumu Sasaki. Ma il giapponese del Max Racing Team, come tanti altri, si vede rimosso il miglior tempo a causa delle bandiere gialle (caduta di Surra). La top 3 del turno è completata da Andrea Migno e Kaito Toba, a referto così un esordiente direttamente in Q2. Più tardi tocca alle qualifiche, tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

La sessione più importante, quella che determinerà la top 14 direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare il primo turno di qualifiche. Anche se probabilmente sarà più determinante quanto fatto dai ragazzi Moto3 nelle FP2 di ieri. Nei primi minuti Foggia si prende la prima casella, con un crono di ben 1.5 secondi più alto rispetto al best lap del venerdì. In seguito non manca la prima caduta del weekend per la categoria, cade Elia Bartolini alla curva 10 senza conseguenze, problemi di altra natura invece per Ana Carrasco, costretta a spingere la sua moto fino alla pit lane. A pochissimi minuti dalla fine registriamo anche gli incidenti di Lorenzo Fellon (curva 10) ed Alberto Surra (curva 6), momenti determinanti per la classifica del turno e combinata visto che tanti tempi vengono così cancellati per bandiere gialle. Dennis Foggia, Andrea Migno e Riccardo Rossi sono gli italiani in Q2, da sottolineare anche la presenza del rookie Joel Kelso.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Leopard Racing