Moto2 Qatar, Prove 3: Sam Lowes al top, Vietti-Arbolino in Q2

Ultima sessione segnata dal guizzo di Sam Lowes davanti ai due piloti di Aki Ajo. Si chiudono così le prove libere Moto2 in Qatar, non dimenticando il vento che ha provocato anche qualche caduta. La notizia è che ci sono due nostri portacolori passati direttamente in Q2, vale a dire Celestino Vietti e Tony Arbolino, rientrati in top 14 combinata. Più tardi verrà decisa la griglia di partenza, tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

È il turno più importante, qui verrà decisa la top 14 direttamente alla prima sessione di qualifiche. Come visto in Moto3 però non sarà semplice migliorare i tempi rispetto alle FP2 di ieri… La sessione comincia con Augusto Fernández di nuovo in vetta, ricordiamo che Marcel Schrötter e Bo Bendsneyder sono tutt’altro che a posto, ma stanno stringendo i denti per questo primo GP. Ma è un inizio turno un po’ complesso per alcuni piloti, visto che registriamo quasi in sequenza gli incidenti di Marcos Ramírez, Lorenzo Dalla Porta (già il 3° del weekend), Pedro Acosta, Romano Fenati, Niccolò Antonelli. Sul finale cadono anche Jake Dixon e Manuel González (portato al Centro Medico per controlli), mentre Sam Lowes piazza la zampata davanti ad Augusto Fernández. Classifica combinata praticamente invariata, solo in sei hanno fatto meglio di ieri.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Marc VDS Racing Team