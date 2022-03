Moto3 Qatar, Prove 2: Izan Guevara, dalla catena rotta al best lap

Una sessione più rapida rispetto alla prima, ma dai vari stravolgimenti per Izan Guevara. Nella seconda parte del turno lo spagnolo di Aspar Team deve fermarsi per la rottura della catena, ma quando rientra eccolo volare al comando della classifica Moto3. È suo quindi il crono di riferimento del venerdì sul tracciato qatariota, con John McPhee ed il duo Leopard Racing a completare la top 4 della classifica combinata. Domani si riparte con libere 3 e qualifiche, qui tutti gli orari.

Prove 2

Nel primo turno abbiamo visto la netta superiorità di Dennis Foggia (il recap delle FP1), ma questa può rivelarsi già una sessione importante in ottica qualifiche. I tempi infatti si abbassano rispetto a quanto visto in precedenza, con quindi svariati cambiamenti per quanto riguarda la classifica combinata. Da segnalare in primis una sorta di rodeo per Deniz Öncü, poco dopo segue un problema alla GasGas di Izan Guevara: si tratta della rottura della catena, con lo spagnolo che quindi deve rallentare e tornare al box per ovviare al guaio. Ma sembra quasi un incentivo a fare bene, visto che quando rientra piazza il miglior crono del turno e della giornata! Segue John McPhee, mentre il compagno di box Ayumu Sasaki deve abbandonare la sua Husqvarna a bordo pista proprio allo scadere.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Aspar Team