Sembra di assistere ad una replica di quanto avvenuto l’anno scorso nella categoria intermedia. Stavolta i nomi sono Augusto Fernández e Pedro Acosta, ma è comunque una buona premessa per il team di Aki Ajo, anche se sono solo libere. Sta di fatto che il duo spagnolo chiude al comando la prima giornata di prove in Qatar, segue l’acciaccato Marcel Schrötter e Celestino Vietti. Domani si riparte, tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 2

Dopo quanto visto nelle prime libere (il recap del turno), si riparte anche qui dagli stessi valori visti in precedenza. Vale a dire Dixon e Fernández in alto nella classifica, con il rookie Acosta che si è avvicinato molto al compagno di box, oltre a nomi come Ogura, Canet, Vietti a seguire. Segnaliamo presto anche un incidente, ovvero la caduta di Simone Corsi alla curva 1, ma in seguito ci sarà anche un highside per Dixon esattamente nello stesso punto, senza conseguenze per entrambi. A fine sessione purtroppo ecco il secondo botto di giornata per Lorenzo Dalla Porta, anche lui tornato al box sulle sue gambe.

La classifica FP2/combinata

Foto: KTM Ajo