Motocross Lombardia, gli orari TV e i live streaming da Mantova

Il tracciato di Mantova ospita la seconda prova del Mondiale MXGP, ecco gli orari TV e tutto il programma dei live streaming. L’apertura di Matterly Basin ha regalato grande spettacolo, permettendo a Tim Gajser (Honda) di balzare subito al comando del campionato. Lo sloveno, primo e secondo in terra britannica, può capitalizzare al meglio l’assenza degli infortunati Jeffrey Herlings (KTM) e Romain Febvre (Kawasaki), i due che lo scorso novembre proprio qui gli portarono via lo scettro iridato

Occhio agli italiani

Il dopo Tony Cairoli è già cominciato. Mantova si prepara ad applaudire Alberto Forato, che a Matterly Basin ha lottato per le posizioni che contano portando a casa un brillantissimo settimo posto. Il CT della Nazionale Motocross, Thomas Traversini, è convinto che nel vivaio azzurro stiano crescendo i germogli per tornare velocemente ai festi di TC222. In MX2, il mondiale under 23, fari puntati su Mattia Guadagnini, alfiere della KTM De Carli, cioè la ex squadra di Cairoli.

Solo differite in TV, tutto live streaming

RaiSport non offrirà la diretta TV, al pari di Eurosport, ma sarà possibile seguire l’intero programma del GP Lombardia collegandosi in streaming a MXGP-TV.com. La piattaforma ufficiale del motocross offre come di consueto tutto il programma, incluse le prove e la qualifica in programma oggi. In pista MXGP e MX2 ma anche l’Europeo EMX250 e il debutto del WMX, il motocross iridato femminile.

Tutto il programma di Mantova

Sabato 5 marzo

11:15 Studio Show (live streaming)

13:40 WMX Gara 1 (live streaming)

14:25 EMX250 Gara 1 (live streaming)

15:15 MX2 Gara Qualifica (live streaming)

16:00 MXGP Gara Qualifica (live streaming)

Domenica 6 marzo

08:40 WMX Gara 2 (live streaming)

10:25 EM250 Gara 2 (live streaming)

12:00 MX2 Gara 1 (live streaming)

13:00 MXGP Gara 1 (live streaming, differita RaiSport 17:10)

15:00 MX2 Gara 2 (live streaming)

16:00 MXGP Gara 2 (live streaming, differita RaiSport 18:10)