Moto3 Portimao: Prove 2 a Holgado, Rossi-Nepa in top 10

Turno pomeridiano con Daniel Holgado in testa alla classifica dei tempi. Il pilota KTM Tech3 piazza il suo sigillo nel secondo turno Moto3, chiudendo davanti a Diogo Moreira. La Q2 provvisoria conta anche sulla presenza di Stefano Nepa e Riccardo Rossi, unici due italiani al momento in alto, ma c’è ancora un turno da disputare per vedere i piazzamenti definitivi in ottica qualifiche. Vediamo intanto come s’è chiuso il venerdì a Portimao.

Moto3 Prove 2

Dopo le gocce di pioggia viste durante la Moto2 e la MotoGP, si riparte sotto un cielo più sereno. Diogo Moreira s’è già fatto vedere nel primo turno della Moto3, si confermerà nel pomeriggio a Portimao? Intanto a pochi minuti dal via registriamo un incidente per l’esordiente David Alonso, scivolato alla curva 5, stesso punto in cui finirà a terra una seconda volta. Caduta a referto anche un altro rookie poco dopo, ovvero Collin Veijer alla curva 15. Per quanto riguarda i tempi, non ci vuole molto per fare meglio della sessione mattutina. In particolare Daniel Holgado, che mette infine il suo sigillo sulla prima giornata in Portogallo davanti a Diogo Moreira. Presenza italiana tra i primi 10 grazie a Riccardo Rossi ed a Stefano Nepa, due dei nostri esperti, lanciati dalla voglia di essere davvero protagonisti in Moto3.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti