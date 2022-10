Moto3 Phillip Island, Prove 1-2: svetta Ayumu Sasaki, Foggia 6°

Diogo Moreira in vetta nelle prime libere, Ayumu Sasaki però è il migliore della prima giornata a Phillip Island. La Moto3 chiude così il ritorno in Australia dopo tre anni, in condizioni miste a causa della pioggia caduta tra un turno e l’altro. Tatsuki Suzuki ed il rookie brasiliano completano la top 3 combinata, si prendono la top ten Dennis Foggia, Andrea Migno e Stefano Nepa. Ci sono anche i due ragazzi Aspar, con il leader Izan Guevara a precedere Sergio Garcia. Ecco com’è andata in questo venerdì australiano.

Prove 1: Moreira ha l’ultima parola

Dopo la pioggia del giovedì, splende il sole nella mattinata australiana, con vento e temperature di 11-14° C. Inizia così il fine settimana Moto3, il più importante per Izan Guevara, che ha il primo match point mondiale. Tanti esordienti su questo tracciato, non solo i rookie 2022 ma anche gli esordienti dei due anni precedenti, visto che Phillip Island è rimasto fuori dal calendario dal 2019. Ed anche i più esperti sono assenti da tre anni, cosa che avvicina parecchio tutti i ragazzi della categoria. Turno che conta anche alcuni incidenti: il primo è del rientrante Alberto Surra, poco dopo è a terra John McPhee. Brividi dei minuti finali per la caduta alla Lukey Heights del leader Moto3: Guevara infatti rimane a terra dolorante per qualche minuto, soccorso dai commissari, per poi rialzarsi ed andarsene sulle sue gambe. A referto poi anche una scivolata per Tatsuki Suzuki, appena passato al comando davanti al collega Dennis Foggia, non mancano poi gli ultimi stravolgimenti. Joel Kelso sembra vicino alla leadership di casa, ma Sergio Garcia gli nega questo risultato. Si fa vedere anche Foggia davanti, ma l’ultima zampata è di Diogo Moreira, il migliore delle FP1.

Prove 2: Sasaki dice la sua

Condizioni differenti nel pomeriggio australiano per i ragazzi della Moto3. Si riparte con gomme da pioggia, chiaramente i tempi combinati rimangono invariati, ma col passare dei minuti sempre più piloti cambiano per le slick. Nella seconda parte del turno ecco i primi cambi in classifica, in particolare con Sergio Garcia, autore del miglior crono di giornata. A referto un incidente per Holgado alla Doohan, senza conseguenze, mentre come sempre serve l’assalto finale per avere un’idea precisa della classifica. Emergono Moreira, Foggia, Suzuki, Sasaki, alla fine sarà quest’ultimo il pilota di riferimento in classifica delle FP2 e combinata. L’alfiere Max Racing Team comanda quindi alla fine della seconda sessione, seguito dal connazionale Tatsuki Suzuki e da Diogo Moreira, tre italiani in top ten finora.

Foto: Valter Magatti