Niccolò Antonelli non disputerà il GP in Qatar, necessario un intervento alla spalla. SIC58 Squadra Corse schiera il suo pilota CEV Moto3 José García.

SIC58 Squadra Corse deve rinunciare a Niccolò Antonelli per il primo GP della stagione. Un incidente occorsogli nei test a Jerez ha provocato la lussazione di una spalla. Il problema però sembra molto più serio, visto che il pilota si vede costretto ad operarsi. ‘Nicco’ non prenderà parte quindi alla tappa inaugurale in Qatar. Al suo posto ci sarà José Julián García, quest’anno con il team di Simoncelli nel CEV Moto3. Un volto già visto nel Mondiale l’anno scorso, quando ha corso con Snipers Team al posto dell’infortunato Fenati.

“In seguito all’incidente di Jerez de la Frontera si è venuta a creare una nuova situazione” ha comunicato SIC58 Squadra Corse dopo gli ultimi test Moto3 disputati in questi giorni a Losail. “Dopo un attento esame, il professor Porcellini ha deciso di operarlo al più presto. Al suo posto in Qatar ci sarà José Garcia, pilota che disputerà con noi il Campionato Moto3 Junior. Siamo dispiaciuti dell’ennesimo incidente, ma fiduciosi che Niccolò recupererà al più presto, per tornare in sella più combattivo che mai.”