Il miglior tempo dei test porta la firma di Filip Salač, sempre in evidenza. Team Snipers in luce anche col 3° posto di Tony Arbolino, tra loro Ai Ogura.

Fine dei lavori per la Moto3, chiusa l’ultima tre giorni di test per prepararsi al meglio all’inizio di stagione. Filip Salač ed Ai Ogura sono ex aequo i migliori della terza giornata di prove, ma è il pilota ceco il più rapido nella classifica combinata, grazie al crono stampato sabato. Completano la top 3 dei test l’alfiere Honda Team Asia, 2°, e Tony Arbolino 3°. Team Snipers quindi in evidenza in vista del primo GP della stagione, al via la prossima settimana.

In evidenza Tony Arbolino (Snipers Team) nella prima sessione odierna a Losail. Il giovane italiano ha chiuso al comando con un vantaggio di circa due decimi su John McPhee (Petronas Sprinta Racing), terza piazza per il migliore del secondo giorno, Filip Salač, a +0,266. Buona presenza tricolore tra i primi 10: Dennis Foggia (Leopard Racing) è 4°, ottavo posto per Romano Fenati (Max Racing Team). Chiude la top ten Celestino Vietti (Sky VR46), ultimo ad accusare meno di un secondo di ritardo.

Secondo turno della domenica nel segno di Ai Ogura (Honda Team Asia). Il pilota del Sol Levante sfrutta i tentativi finali per stampare il tempo che gli permette di chiudere al comando della classifica. Appena 36 millesimi di ritardo per il connazionale Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), 3° Albert Arenas (Aspar Team) con Celestino Vietti al seguito, staccato di 135 millesimi. Top ten anche per il suo compagno di squadra Andrea Migno 8° e per Tony Arbolino 10°.

Con un 2:05.411 stampato proprio nell’ultimo tentativo disponibile, Filip Salač eguaglia il miglior crono di giornata realizzato nel turno precedente da Ogura. Albert Arenas chiude a poco meno di tre decimi dall’alfiere Snipers, terza piazza per l’altro pilota dei Cecchini e miglior italiano, Tony Arbolino. Classifica che si accorcia: troviamo in questa sessione ben 13 piloti racchiusi in meno di un secondo.

Classifica combinata dei tre giorni