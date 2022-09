Moto3 Motegi: Tatsuki Suzuki si regala la pole position in casa

L’ultima volta ci era riuscito Hiroki Ono nel 2016. Tatsuki Suzuki oggi replica il risultato del connazionale, assicurandosi la pole position a Motegi! Aggiungiamoci che è anche il suo 25° compleanno, davvero un bel regalo per sé e per il pubblico presente sugli spalti nonostante il maltempo. Da evidenziare però anche il super lavoro dell’esordiente Scott Ogden, che all’ultimo si prende di forza la seconda casella in griglia! Terza piazza per Sergio Garcia, protagonista anche di una caduta ma capace di tenere il piazzamento. Ragazzi italiani in seconda e terza fila, nono posto per il leader Moto3 Izan Guevara. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: italiani fuori

Si ricomincia su pista ancora molto bagnata, in azione anche gli italiani Nepa, Bartolini e Carraro. Si complica subito la situazione di Aji, scivolato dopo pochi minuti alla curva 3, mentre è lotta serrata per le quattro posizioni utili per passare in Q2. Alla fine emergono Scott Ogden, Carlos Tatay, Sergio Garcia e Lorenzo Fellon, nessuno dei nostri portacolori invece riesce ad avvicinarsi alla top 4.

Q2: Suzuki non si batte

Completata la lista dei 18, scatta ora la lotta per la pole position a Motegi. Si fa ben vedere Garcia, appena arrivato dalla Q1 e subito in evidenza, mentre cade presto Muñoz alla curva 3. Arriva però anche uno scatenato Suzuki, è testa a testa tra il giapponese e lo spagnolo, fino al colpo di scena. Il pilota Aspar scivola alla curva 7 a due minuti dalla fine! Addio lotta per la pole, anzi disturba anche il collega Guevara… A terra poi pure Fellon, mentre Tatsuki Suzuki tiene la posizione, per poi dare il via alla festa alla bandiera a scacchi. Una pole position in casa è decisamente speciale! Applausi per Scott Ogden, gran secondo con un bel guizzo finale, Sergio Garcia completa la prima fila.

Foto: motogp.com