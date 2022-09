Moto3 Motegi: Izan Guevara, un’altra gara capolavoro. Foggia è 2°

Ormai Izan Guevara sta mettendo entrambe le mani sulla corona Moto3 2022. La solida vittoria conquistata in Giappone parla chiaro, il #28 di GasGas Aspar è diventato letteralmente imbattibile. Ci provano fino alla fine sia Dennis Foggia che Ayumu Sasaki, senza però riuscire a scalzare Guevara dalla prima posizione. L’italiano torna sul podio dopo una brutta gara ad Aragon, ma il titolo si allontana ancora… Grande festa invece per il pilota Max Racing Team: è il primo pilota giapponese a salire sul podio di Motegi in Moto3! Dell’intera categoria, prima di lui ci sono solo due occasioni 125cc: Masao Azuma e Hideyuki Nakajo, 1° e 2° nel 1999, e Youichi Ui in trionfo nel GP del Pacifico del 2001! Gara incolore per Sergio Garcia, che perde ancora quota… Ecco com’è andata.

Inizio incidentato

Deniz Öncü corre con un dito infortunato a causa di un incidente avvenuto durante il warm up. Le sue speranze di fare bene purtroppo si affievoliscono subito… Ottimo scatto per il poleman Suzuki su Garcia, Sasaki e Foggia, in poche curve arriva anche Guevara che infila tutti e si porta davanti! Doppio incidente invece alle curve 9-10: inizia tutto con un highside di Kelso che coinvolge Whatley, cadono anche Tatay e Toba, ma pure chi era dietro viene inevitabilmente condizionato. A terra poi sia il sostituto Hamada che l’esordiente Holgado, mentre davanti ha preso il comando Sasaki, pilota di casa a caccia del sogno. Tutto questo invece si infrange per Suzuki, poleman a terra dopo un highside, a cui seguono poi gli incidenti di Fernandez, Carraro, Fellon. Alla fine riescono a scappare in quattro, compresi il leader Moto3 Guevara e Foggia, a caccia del riscatto dopo un GP Aragon da dimenticare. Più indietro altri quattro tentano l’inseguimento, tra loro un Garcia apparso subito in difficoltà.

Guevara non si ferma più

A 4 giri dalla fine il colpo di scena: Masia, risalito in 2^ posizione, è protagonista di un violento highside! Il pilota viene poi portato al Centro Medico in ambulanza per controlli. Ayumu Sasaki però ne approfitta per prendersi un podio speciale in casa. Dietro è battaglia, ma il tentativo di aggancio sui primi non riesce e rimangono quindi in tre a contendersi la zona podio. Meglio detto, sia Foggia che Sasaki ci provano, ma Guevara davvero non si batte nemmeno qui. Il leader Moto3 è ormai imbattibile, ecco un nuovo trionfo che gli permette un ulteriore allungo in classifica generale! Il titolo appare sempre più una formalità… Dennis Foggia si deve ‘accontentare’ del 2° posto, Ayumu Sasaki infine scrive la storia col suo 3° posto al traguardo! Certo la vittoria gli sarebbe piaciuta di più, ma è già un grande risultato davanti al pubblico di casa. Gara difficile per Ogden, 2° in griglia ma solo 20° anche a causa di una sanzione finale per limiti di pista.

La classifica

Classifica iridata

Foto: motogp.com