Danilo Petrucci, appello vincente: restituito il 3° posto di Gara 1

Giustizia è fatta. All’evidenzia di prove video presentate dalla squadra e dal diretto interessato, la direzione gara del MotoAmerica ha restituito a Danilo Petrucci il 3° posto di Gara 1 al Barber Motorsports Park. Sanzionato di 5″ per una presunta partenza anticipata, scivolando di conseguenza dalla terza alla quarta posizione, al motociclista ternano è stata tolta questa penalità a tempo. In seguito a questa decisione, ‘Petrux‘ riguadagna tre punti per la classifica di campionato.

SANZIONE TOLTA A DANILO PETRUCCI

Facciamo un po’ d’ordine. Nel corso di Gara 1 della finalissima del MotoAmerica in Alabama, Danilo Petrucci era stato penalizzato di 5″ a tempo per un presunto jump start. Un’anomalia per il campionato, considerando che si è sempre stati molto “elastici” in tal senso e, non da meno, già a prima vista altri piloti (tra questi il suo rivale nella corsa al titolo Jake Gagne…) erano persino partiti prima! All’evidenza di prove video (pubblicate oltretutto da Petrucci sul proprio profilo Twitter), la direzione gara non ha potuto far altrimenti che togliere questa penalità.

DANILO PETRUCCI A -13 DA GAGNE

L’appello presentato dal team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC ha pertanto avuto successo. Danilo Petrucci torna così al 3° posto di Gara 1, il suo 16° podio stagionale. Cambia anche la classifica di campionato, passando da 16 a 13 lunghezze di svantaggio su Jake Gagne, con più soltanto i 25 punti di Gara 2 in palio. Un gap difficile da recuperare, ma le previsioni meteorologiche in Alabama non escludono la possibilità di pioggia…