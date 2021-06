Moto3: Maximilian Kofler out per il Gran Premio di Catalunya

Maximilian Kofler assente nel prossimo GP di Catalunya. Serve "una piccola pausa" per riprendersi dalle lesioni alla schiena riportate nell'incidente al Mugello.

C’era la possibilità più che concreta che Maximilian Kofler non fosse in grado di presentarsi al Montmeló dopo il botto al Mugello. Dallo stesso pilota arriva la conferma che servirà “una piccola pausa” prima di rivederlo in azione, a causa di lesioni alle vertebre. Il team CIP – Green Power quindi per ufficialmente uno dei suoi ragazzi almeno per la tappa Moto3 catalana, ma molto probabilmente l’attesa andrà ben oltre. Vedremo nei prossimi giorni se già ci sarà qualcun altro accanto a Kaito Toba.

“Sfortunatamente non parteciperò al GP di Catalunya a causa della caduta al Mugello.” Queste le parole con cui Kofler, ancora ricoverato nell’ospedale di Borgo San Lorenzo, conferma la sua assenza. “Mi sono fratturato quattro vertebre. Questo significa che devo prendermi una piccola pausa dalle corse.” Ma certo non vede l’ora di rientrare il più presto possibile. “Tornerò più forte” è la promessa del giovane austriaco. In questa stagione Moto3 finora ha ottenuto due piazzamenti a punti (15° e 14° in Qatar), a cui sono seguiti quattro zeri.