Moto3, Matteo Bertelle: la mezza stagione

Uno degli esordienti italiani al via nel 2022, ma fuori causa troppo presto. Matteo Bertelle infatti è incappato in un incidente al Sachsenring, con conseguente infortunio e fine del campionato. Poco per dare una valutazione vera e propria di quella che sarebbe stata la sua prima annata completa nel Mondiale Moto3. L’anno prossimo sarà al via con i colori Snipers, dove può arrivare? Chissà, magari diventerà uno dei ragazzi italiani da tenere d’occhio.

Debutto a metà

L’esordio assoluto è avvenuto nel 2021 in occasione del GP di San Marino, chiuso in 18^ posizione. Segue poi l’ufficialità con QJMotor ed Esponsorama Racing (ritirato a fine 2022) per il suo primo anno completo nel Campionato del Mondo. Chiaramente non è un passaggio facile, Bertelle fatica soprattutto nelle primissime gare e sui tracciati extraeuropei. “In Indonesia ho preso il primo punto mondiale, ma ero davvero staccato dai primi” ci aveva raccontato, bollando quindi quel GP come il suo peggiore. Ma una volta approdato nel Vecchio Continente inizia ad ingranare, in particolare a Jerez: si sente meglio in sella e con la squadra, di conseguenza si vedono alcuni piccoli ma costanti progressi. Non sempre rispecchiati nei risultati in gara, visti i distacchi sempre ridotti tra tanti piloti, ma per Bertelle arrivano altri importanti piazzamenti a punti. È 11° a Jerez, arraffa poi la top ten al Mugello, quando è nono al traguardo, infine prende punti anche in Catalunya, GP chiuso in 13^ posizione.

Bertelle alla riscossa

Uno sfortunato incidente nel corso del GP di Germania, involontariamente causato dal highside di Scott Ogden, mette la parola fine al suo 2022. Segue un intervento ed un lunghissimo processo di recupero, che obbliga quindi Esponsorama Racing a schierare un sostituto fino a fine anno. Come detto inizialmente, nel 2023 sarà uno dei ragazzi schierati da Snipers Team, accanto ad un esperto della Moto3 come Romano Fenati. Squadra e pilota che quindi possono aiutarlo nel suo processo di crescita, visto che Bertelle sarà comunque un “mezzo rookie” nella prossima stagione mondiale. Difficile dire dove può arrivare, tutta da valutare poi la condizione fisica dopo lo stop forzato. “Mi stavo divertito tantissimo!” ci aveva però detto il giovane pilota veneto: lo spirito giusto per affrontare la sua seconda stagione Moto3.

Foto: motogp.com