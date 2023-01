Ad ogni edizione della 8h Suzuka, tra i team al via, ci sono tante storie da raccontare. Ciascuna squadra che decide di affrontare la sfida rappresentata dalla “gara delle gare” lo fa per un obiettivo, per una missione, per entrare nella storia. Il team OGURA Clutch ORC with RIDE IN ci è riuscito nel 2022, con previsto il bis quest’anno, per una finalità più grande. La volontà di onorare il sogno di un motociclista scomparso, tra i principali artefici di questo progetto sportivo che si estenderà nuovamente anche nell’All Japan Superbike.

IL TEAM OGURA CLUTCH ORC WITH RIDE IN

Prima di raccontare questa storia, parliamo dalla denominazione del team: “OGURA Clutch ORC with RIDE IN“. Come si può notare, una titolazione lunghissima. “OGURA Clutch” è un’azienda di proprietà di Yasuhiro Ogura che produce frizioni, parti per macchine da ufficio, macchine utensili, edili ed industriali, compressori e sistemi di raffreddamento. “ORC“, acronimo di OGURA Racing Clutch, indica il loro prodotto di punta che si sposa alla perfezione con l’impegno nelle competizioni: una frizione per moto sviluppata per l’utilizzo Racing. Per quanto concerne “RIDE IN“, parliamo di un concessionario/rivenditore di moto e accessori della città di Kiryu situata nella Prefettura di Gunma.

PROGETTO PER PASSIONE

Per quanto all’avanguardia, OGURA Clutch resta pur sempre una piccola azienda che si è affacciata soltanto di recente al Motorsport. Lo si deve a due soggetti, a due piloti, legati proprio a questa compagine: Tetsuro Iwasaki e Takashi Sakamoto, a sua volta capo-meccanico. Il primo correva già nell’All Japan ST600 dal 2010, trovando grazie ad OGURA Clutch la possibilità di passare dapprima alla J-GP2 (la Moto2 giapponese) e, nel 2020, alla ST1000 (Superstock).

LA TRAGEDIA DI TETSURO IWASAKI

Proprio attorno a Tetsuro Iwasaki era stata costruita questa squadra, fino al fatale incidente dove perse la vita nel corso delle prove dell’All Japan 2020 a SUGO. Il suo amico e fido meccanico Takashi Sakamoto, con l’approvazione della famiglia, ha deciso di portare avanti questa sfida sportiva. Per concretizzare un suo sogno.

IL SOGNO 8H SUZUKA DI TETSURO

Di partenza il progetto della squadra prevedeva, in un futuro non troppo lontano, di esaudire un sogno mai nascosto di Tetsuro Iwasaki: correre alla 8 ore di Suzuka. Per questo il team ha fatto tutto il possibile in questi anni, riuscendo a disputare la maratona Endurance del Sol Levante nella passata stagione. Dovendo qualificarsi attraverso i Try Out (gare di selezione per concorrere alla 8 ore), portando a termine la contesa con la Yamaha R1 #70, seppur non figurando tra i team classificati.

IL PROGETTO CONTINUA

In occasione del Tokyo Motor Show, OGURA Clutch ha presentato i programmi sportivi 2023, confermando l’intenzione di ripetere questa esperienza alla 8h Suzuka. Contestualmente a questo prioritario programma, parteciperà a tutta la stagione dell’All Japan, proprio nella ST1000. In sella alla R1 correrà il giovane Shota Yokoyama, 21 anni appena compiuti, il quale aveva già corso con il team alla 8 ore lo scorso anno. Per lui si tratterà della prima stagione completa nella Superstock giapponese, a sua volta coronando il sogno di una carriera.

COINVOLTO YUICHI TAKEDA

La particolarità del team OGURA Clutch with RIDE IN è che si è rivolto negli ultimi anni a Yuichi Takeda, riportandolo addirittura a correre a tempo pieno lo scorso anno. Tuttora il più giovane vincitore di sempre di una gara del Mondiale Superbike (nel 1996 vinse Gara 1 a Sugo da wild card con la Honda RC45 ufficiale HRC a 18 anni, 8 mesi e 27 giorni a precedere sul traguardo Noriyuki Haga e Wataru Yoshikawa), Takeda ha sviluppato la frizione da corsa di OGURA, prima di diventarne pilota in pista dopo anni di inattività. Quest’anno limiterà le sue presenze in gara ai soli appuntamenti di Suzuka tra All Japan e 8 ore, sempre con la medesima realtà. Il tutto a 45 anni compiuti, insieme a Takashi Sakamoto e nel ricordo del compianto Tetsuro Iwasaki…