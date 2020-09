Moto3: Leopard Racing, conferma Foggia e debutto Artigas per il 2021?

Leopard Racing cambia metà formazione per la stagione 2021. Confermato Dennis Foggia, accanto a lui arriva Xavier Artigas dal Mondiale Moto3 Junior.

Periodo di trattative ed annunci per la prossima stagione, e non mancano voci riguardo il team Leopard Racing. Sembra infatti ci sia un cambio di formazione per metà: confermato Dennis Foggia, accanto a lui arriverà Xavier Artigas dal CEV Moto3, al posto di Jaume Masiá. Quest’ultimo dovrebbe migrare l’anno prossimo in Red Bull KTM Ajo.

Una mezza rivoluzione quindi in questa squadra per la stagione Moto3 2021, come anticipato da Sky Sport MotoGP. Xavier Artigas, wild card a Valencia l’anno scorso ed in bella evidenza, lottando fino alla fine per la vittoria, quest’anno sta battagliando per il titolo nel Mondiale Junior proprio con questa stessa struttura. Attualmente è al comando della classifica generale con 21 punti di vantaggio sul secondo.

Cambierebbe aria invece Jaume Masiá, sul quale avrebbe messo gli occhi il team di Aki Ajo per il 2021. L’obiettivo come sempre rimane uno solo, ovvero tornare a lottare per il titolo iridato. Da capire di chi prenderà il posto il giovane spagnolo, di belle speranze ma ancora a caccia di una vera e propria conferma in termini di prestazioni.