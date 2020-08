Moto3: Jeremy Alcoba confermato in Gresini Racing per il 2021

Jeremy Alcoba e Gresini Racing insieme anche nel Mondiale Moto3 2021. Fausto Gresini scommette sul giovane esordiente spagnolo per i suoi piani futuri.

Mancano ancora tante gare alla fine della stagione, ma Gresini Racing sta già pensando al futuro. Un primo segnale in questo senso è il rinnovo con il giovane rookie Jeremy Alcoba, che farà parte della squadra Moto3 anche nel 2021. Una bella dimostrazione di fiducia verso il Campione Junior della categoria nel 2019, già con la squadra di Fausto Gresini l’anno scorso in tre Gran Premi per sostituire Rodrigo. Lo spagnolo, alla prima stagione completa, si sta mettendo in evidenza in più di un’occasione ed è al momento in testa con ampio margine nella classifica dei possibili Rookie dell’Anno.

Jeremy Alcoba si dichiara “estasiato” per questa conferma. Gare davanti a lui quindi da svolgere senza pensieri futuri, solo concentrato sul suo lavoro in pista. “È una sorta di ‘liberazione’ per questa stagione” ha ammesso il 18enne di Tortosa. “Posso correre con meno pressione, almeno sotto questo punto di vista. È ovvio che questo mio primo anno è una sorta di apprendistato, stiamo lavorando bene e le cose stanno andando per il verso giusto. Nel 2021 però proveremo ad alzare un po’ l’asticella, anche se questo campionato ridotto non mi aiuta troppo in vista della prossima stagione.”

Soddisfazione anche da parte di Fausto Gresini, che vede nel giovane spagnolo una bella prospettiva in ottica futura. “Jeremy è un pilota talentuoso e metodico da una parte, e un bravissimo ragazzo dall’altra parte, aspetto per nulla trascurabile” ha dichiarato il boss della squadra Moto3. “I risultati di questo 2020, in una categoria così complicata e competitiva, stanno supportando la nostra scelta di scommettere su di lui: il rinnovo del contratto per il 2021 è stato una semplice formalità. Sono assolutamente convinto che Jeremy abbia grandissimi margini di miglioramento e spero che possa essere parte integrante dei nostri piani sportivi per molto tempo.”