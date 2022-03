Moto3 Indonesia: Dennis Foggia senza rivali, primo trionfo 2022

Giornata difficile per i protagonisti in qualifica, brilla invece Dennis Foggia. Il maggiore favorito della Moto3 2022 si dà presto alla fuga, lasciandosi alle spalle qualsiasi rivale e cogliendo il primo successo di questa stagione mondiale. Trionfo azzurro in Indonesia a 25 anni da quello di Valentino Rossi in 125cc a Sentul, in più Foggia si prende anche la leadership iridata! Battaglia serratissima invece per le altre due posizioni del podio fino alla bandiera a scacchi: zampata vincente per Izan Guevara 2°, Carlos Tatay resiste a Sergio García ed è 3°. Si tratta del suo primo agognato podio mondiale, uno splendido piazzamento che salva il GP nonostante la sanzione arrivata in precedenza.

La gara

Parte nel peggiore dei modi la domenica di Moreira. Alla felicità per la prima fila si contrappongono difficoltà tecniche alla sua moto. Il rookie brasiliano inizierà il warm up lap dalla pit lane, per poi schierarsi in ultima posizione! Un GP già in salita, concluso con un prematuro ritiro… Pubblico festante sugli spalti che spinge il suo beniamino Aji, scattato però non proprio perfettamente, a differenza di García, Tatay ed altri sei ragazzi che lo superano. A referto gli incidenti di Surra e Ortolá, mentre davanti è da subito battaglia. Almeno fino a 16 giri dalla fine, quando Foggia comincia a mettere sempre più decimi, poi secondi, tra sé e gli inseguitori…

In seguito la situazione si complica per Tatay, Aji e Bertelle, sanzionati con Long Lap Penalty per tagli di pista, sanzione che raddoppia per l’italiano per non averla scontata in tempo. Si ritirano Fernández e Surra, mentre davanti è il trionfo di Dennis Foggia, dominatore solitario al primo successo 2022. Più combattute invece le restanti posizioni del podio, senza esclusione di colpi, con botto finale tra Migno e Sasaki! Alla fine Izan Guevara è 2°, Carlos Tatay salva il GP beffando García al fotofinish, con scontro più indietro tra Nepa e Kelso.

La classifica

Foto: motogp.com