Prime prove libere in Austria con Sergio García al comando. Il pilota Aspar Team precede John McPhee ed il leader Moto3 Pedro Acosta.

Sergio García ha ribadito più volte la sua determinazione a dare filo da torcere al leader Moto3 Pedro Acosta. L’alfiere Aspar Team manda un primo segnale nella sessione inaugurale del GP di Stiria, che chiude con il miglior crono. La seconda piazza è occupata da John McPhee, lontano appena 46 millesimi, ma non è distante nemmeno il rookie e capoclassifica Moto3, a 4 millesimi dal britannico ed a +0.050 dal connazionale al comando. Per rendere l’idea dei riferimenti, troviamo ben 17 piloti racchiusi in meno di un secondo! Gli orari del GP.

Prove libere 1

Cambi, esordi e rientri in questa prima tappa dopo la pausa estiva. Ritorna Carlos Tatay dopo una lunga assenza per guai fisici, così come riparte Ayumu Sasaki in Tech3. Stesso discorso infine anche per Maximilian Kofler dopo i guai alla schiena, in tempo per la corsa di casa (qui il casco celebrativo). Segnaliamo anche l’esordio di David Salvador, sostituto di Alberto Surra in Snipers in questi due GP in Austria. C’è poi Filip Salac di ritorno in PrüstelGP a partire da questo evento. Turno piuttosto tranquillo, finché negli ultimi minuti non avvengono netti miglioramenti in termini di tempi e conseguenti cambi in classifica. A referto anche una scivolata alla curva 6 per Antonelli, mentre in vetta alla fine troviamo Sergio García, con un margine davvero minimo su John McPhee, Pedro Acosta e non solo… Ecco tutti i tempi.

La classifica

Foto: Aspar Team