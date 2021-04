Condizioni particolari a Portimao, con Deniz Öncü al comando della classifica Moto3 delle FP1, seguito da Filip Salac e da John McPhee.

Il fine settimana a Portimao comincia con condizioni miste sulle montagne russe del circuito portoghese. Tempi molto alti quindi, ma in queste condizioni spicca Deniz Öncü, che sul finale piazza il tempo di riferimento di questo primo turno di libere Moto3. A seguire c’è Filip Salac, terza piazza per John McPhee, migliori italiani Romano Fenati 6° ed Andrea Migno 7°. La seconda ed ultima sessione del venerdì prenderà il via alle 14:15 ora italiana.

Prime prove libere

Le temperature sono di 15° C e splende il sole, anche se la pista presenta ancora parecchie chiazze umide. Comincia così la prima giornata di attività all’Autódromo do Algarve, anche se ci vuole un po’ prima di vedere qualcun altro in azione oltre ad Öncü ed a Fenati (e Binder, seppur senza tempo). Brutta notizia intanto in casa Petronas, in particolare per McPhee, che si ritrova senza capotecnico perché risultato positivo. Ma si segue comunque a distanza.

Giro dopo giro la situazione migliora e, seppur con tempi alti (i riferimenti sono attorno a 1:47/1:48), si vede sempre più attività in pista. Alla fine sembra lo scozzese il migliore della sessione, finché alla bandiera a scacchi non arriva Deniz Öncü, che mette a referto il crono di riferimento davanti a Filip Salac ed all’alfiere Petronas Sprinta Racing.

La classifica

Foto: Tech3 Racing