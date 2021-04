Moto3 GP Jerez, Prove 1: Niccolò Antonelli batte un colpo

Niccolò Antonelli svetta nel primo turno di libere Moto3 a Jerez. Seguono Gabriel Rodrigo e Jason Dupasquier, 16 piloti in meno di un secondo.

Il fine settimana Moto3 a Jerez inizia con un italiano al comando. Niccolò Antonelli piazza il miglior crono nelle prime prove libere sul tracciato andaluso, grazie ad un gran ultimo giro. Seguono da vicino Gabriel Rodrigo e Jason Dupasquier, in quella che è certo una classifica molto corta. Per trovare il primo pilota oltre il secondo di ritardo dobbiamo scendere fino alla 17^ posizione! L’attività per oggi non è finita, seconda sessione di libere che scatterà alle 13:15.

Prove libere 1

Si riparte da Jerez con temperature fortunatamente ben più basse di quelle trovate nel doppio round dell’anno scorso (a luglio). Ricordiamo i tempi di riferimento: il record in pole è un 1:45.65 stampato da Migno, il record in gara è un 1:46.060 realizzato da Masiá. Quest’ultimo, reduce da due GP sottotono dopo la vittoria nell’evento inaugurale, si pone da subito tra i protagonisti del turno, assieme anche ai nostri portacolori più esperti nella categoria.

Come sempre, dobbiamo aspettare gli attimi finali per avere il quadro della categoria. Si fanno vedere Rodrigo, Öncü, Niccolò Antonelli… Finché non è proprio l’italiano ad assicurarsi la prima casella a bandiera a scacchi già esposta. Segue a poco più di un decimo Gabriel Rodrigo, terza piazza per Jason Dupasquier, in top ten anche Dennis Foggia, Andrea Migno, Stefano Nepa e Romano Fenati.

La classifica

Foto: motogp.com